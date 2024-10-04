«Яйцеоид». Трейлер на индонезийском языке

Новости кино
Продолжение популярной фэнтези-комедии нулевых снимет Адель Лим
Рецензии на фильмы
Ремейк «проклятого» фэнтези-боевика — с Биллом Скарсгардом в роли зомби-мстителя
Лайфстайл
Актриса отказалась от амбиций на пике своего успеха
Спутник телезрителя
7 октября, 11:00, ОТР
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Актриса поделилась праздничными фото
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Мы поговорили с создателями аниме, покорившего Каннский кинофестиваль
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«Фрирен» возвращается, «Магическая битва» всё популярнее, а воительница может выйти замуж за варвара
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Актриса за естественное старение
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