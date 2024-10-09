«Пальма-2»

Интервью
Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной
Новости кино
Линейку премьер пополнили сериалы «Первый день счастливой жизни», «Рыбка золотая», «Жена пациента Потапова», «Седьмое небо» и «На двоих не делится»
Новости кино
Лайфстайл
Кристофер Чикконе умер в возрасте 63 лет
Новости кино
Актриса присоединилась к команде ленты Джошуа Сэфди
«Марти Суприм»
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Это второй общий ребёнок пары
Фестивальная колонка
Дебютная работа Заки Абдрахмановой о семье и отчуждении
Новости кино
Звезды сыграют в криминальной драме Дерека Сиенфрэнса
«Кровельщик», основанной на реальных событиях
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