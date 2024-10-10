«Будьте счастливы». ТВ-ролик

что почитать?

В кино с 10 октября

Я смотрел «Властелин колец»: Элайджа Вуд собирается в поход в эксклюзивном отрывке из фильма «Фантастическое путешествие»

Картина выйдет в прокат 20 марта 2025 года

«Не оставите же вы его у себя»: Виктор Добронравов встречает медвежонка в трейлере «Пальмы 2»

«После "отмены" жизнь есть»: Настя Ивлеева о поддержке и предательстве коллег

Жади и Лукас возвращаются: на Иви появились культовые латиноамериканские сериалы

Сценарист и режиссер сериала «жЫЫЫзнь» о первобытном юморе, чувстве родины и качествах настоящего вождя

Эмиль Никогосян: «Юмор окрашивает наше восприятие в яркие цвета и помогает бороться со страхами»

Как переродиться в северного человека: репортаж со съемок фильма «Она тебя любит»

Кристофер Чикконе умер в возрасте 63 лет

«Я рада, что он больше не страдает»: Мадонна простилась с младшим братом

Интервью

Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек»

Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной