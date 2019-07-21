«Дом у последнего фонаря»

ревью

«Хэллоуин убивает» появится на экранах планеты 16 октября 2020-го, а «Хэллоуин кончается» выйдет 15 октября 2021-го.

У обновлённого «Хэллоуина» появятся два сиквела

В ближайшие пару лет на экраны выйдут «Чёрная вдова», «Вечные», сиквел «Доктора Стрэнджа» и «Тор 4»

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Петру Щербакову исполнилось бы 90 лет

Популярного советского актёра театра и кино нет с нами более четверти века.