«Перевозчик». ТВ-ролик

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Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк»

Спортивная драма, которая не оставит равнодушными поклонников футбола

Мой гол — тюрьма: «Блю Лок» — результативная феерия по системе «Игры в кальмара»

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Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек»

Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной