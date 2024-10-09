«Жена пациента Потапова». ТВ-ролик

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Интервью Эмиль Никогосян: «Юмор окрашивает наше восприятие в яркие цвета и помогает бороться со страхами» Сценарист и режиссер сериала «жЫЫЫзнь» о первобытном юморе, чувстве родины и качествах настоящего вождя

Лайфстайл Юлия Снигирь снялась в рекламной кампании бренда Marc O'Polo Актриса представила осенне-зимнюю коллекцию

Главная тема Как переродиться в северного человека: репортаж со съемок фильма «Она тебя любит» Мистический триллер Свердловской киностудии с Никитой Ефремовым

Новости кино Спецназовец Дмитрий Паламарчук отправится в сибирскую деревню в сериале «Ронин» В Красноярском крае завершились съемки проекта для ТВ-3

Интервью Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек» Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной