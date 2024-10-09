Спутник телезрителя
9 октября, 22:20, ОТР
Спутник телезрителя
7 октября, 11:00, ОТР
Лайфстайл
Это второй общий ребёнок пары
Новости кино
В Красноярском крае завершились съемки проекта для ТВ-3
Интервью
Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной
Фестивальная колонка
Дебютная работа Заки Абдрахмановой о семье и отчуждении
Спутник телезрителя
В ночь с 8 на 9 октября, 00:25, СТС
Главная тема
Мистический триллер Свердловской киностудии с Никитой Ефремовым
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