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Хоррор, детективы, социальные драмы и семейные комедии
Интервью
Сценарист и режиссер сериала «жЫЫЫзнь» о первобытном юморе, чувстве родины и качествах настоящего вождя
Новости кино
Интервью
Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной
Спутник телезрителя
В ночь с 8 на 9 октября, 00:25, СТС
Лайфстайл
Телеведущая находится в затяжном отпуске
Новости кино
Премьера криминальной саги с Артемом Быстровым
состоится в онлайн-кинотеатрах Okko и Start
Спутник телезрителя
7 октября, 11:00, ОТР
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