ревью

«Три в одном-3»

Надежда Михалкова и Юлия Хлынина присоединились к сиквелу фильма «Лёд»

«Любовь не по правилам»

Ридли Скотт проведёт «Последнюю дуэль» между Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном

Новости кино

Завершились съёмки «БУМЕРанга» Петра Буслова с Дмитрием Нагиевым в главной роли

Гангстерская комедия выйдет в прокат в 2020 году.