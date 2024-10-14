«Багровое озеро»

Спутник телезрителя
12 октября, 21:35, ОТР
Новости кино
Актеры сыграют в сериале «Помощник»
Главная тема
Девять фильмов и один сериал в жанре sci-fi с островов Малайского архипелага и западной части Новой Гвинеи
Лайфстайл
Пропорции лица актёра идеальны на 93%
Спутник телезрителя
14 октября, 20:50, СТС
Новости кино
Пилот «Евангелиона» станет капитаном «Космического крейсера Ямато», а у «Семьи шпиона» растет конкурент
Интервью
Режиссер фэнтези-сериала «Наследники. Дар крови» – о любви к фантастике, артефактах, двигающих сюжет, и актерах, почувствовавших себя волшебниками
Спутник телезрителя
13 октября, 12:05, СТС
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