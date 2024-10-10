«Легенда Лонгвуда». Трейлер на английском языке

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Интервью

Антон Федотов: «Уверен, что нет человека, который не мечтал бы стать невидимкой, ходить сквозь стены или читать мысли»

Режиссер фэнтези-сериала «Наследники. Дар крови» – о любви к фантастике, артефактах, двигающих сюжет, и актерах, почувствовавших себя волшебниками