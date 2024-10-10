«Выгодный контракт». Отрывок

Интервью
Режиссер фэнтези-сериала «Наследники. Дар крови» – о любви к фантастике, артефактах, двигающих сюжет, и актерах, почувствовавших себя волшебниками
Рецензии на фильмы
Снизу постучали
Лайфстайл
И о своих музыкальных предпочтениях
Новости кино
Пилот «Евангелиона» станет капитаном «Космического крейсера Ямато», а у «Семьи шпиона» растет конкурент
Рецензии на фильмы
Байопик музыканта Жукова, создавшего одну из самых популярных российских групп
Новости кино
Звезды получили главные роли в триллере Пола Фейга
, основанном на романе Фриды Макфэдден
Главная тема
Девять фильмов и один сериал в жанре sci-fi с островов Малайского архипелага и западной части Новой Гвинеи
Лайфстайл
Пропорции лица актёра идеальны на 93%
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