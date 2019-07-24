«Мы». Фичер

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трейлер

24 июля 2019
Видео со съемок экранизации романа-антиутопии Евгения Замятина.

размер: 16.62 Mb     просмотров: 798     скачиваний: 1

видео добавил посетитель omela
персоны
Юрий КолокольниковЕгор КорешковЕлена ПодкаминскаяДмитрий ЧеботарёвФилипп Янковский
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№ 1
Ольга_Малинина   24.07.2019 - 08:09
Редко у меня такое неприятие возникает. Ролик не о фильме, он о режиссере. Режиссер пошло актерствует в рекламном ролике. Режиссер еще не снял фильм, но уже снял о себе. А в ролике он закомплексованный,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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