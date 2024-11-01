«Скейт: Бесконечность». Тизер на японском языке

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Жизнь только начинается
Новости кино
Исторический детектив выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER
Новости кино
Продолжение ретро-детектива покажет Первый канал
Рецензии на фильмы
Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина
Рецензии на фильмы
Александр Робак и Юлия Марченко в пронзительной драме о родительском горе
Интервью
Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас
Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
Спутник телезрителя
В ночь с 29 на 30 октября, 00:30, РЕН ТВ
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