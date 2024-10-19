«Одинокий волк». Отрывок

Новости кино
Режиссер Алексей Карелин
приступил в Подмосковье к съемкам новых серий военно-исторической драмы
Спутник телезрителя
21 октября, 20:00, РЕН ТВ
Рецензии на фильмы
Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний
Спутник телезрителя
24 октября, 20:00, РЕН ТВ
Лайфстайл
Премьера фильма «Огниво»
Новости кино
Актеры предстанут в качестве родителей главных героев в первом игровом фильме о любимых персонажах популярного мультсериала
Новости кино
Стартовали съемки продолжения драмеди о свободных отношениях
Лайфстайл
Съёмки клипа проходили в столице Аргентины Буэнос-Айресе
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