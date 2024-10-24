«Гудбай». ТВ-ролик №2

Новости кино
Режиссер Алексей Карелин
приступил в Подмосковье к съемкам новых серий военно-исторической драмы
Спутник телезрителя
24 октября, 20:00, РЕН ТВ
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Премьера фильма «Огниво»
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Премьера сериала «Лихие»
Рецензии на фильмы
Близкая хтонь третьей степени
Лайфстайл
Съёмки клипа проходили в столице Аргентины Буэнос-Айресе
Рецензии на фильмы
Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний
Новости кино
Актеры предстанут в качестве родителей главных героев в первом игровом фильме о любимых персонажах популярного мультсериала
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