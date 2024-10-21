«Огни на реке». Отрывок

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Стартовали съемки продолжения драмеди о свободных отношениях

Павел Деревянко и Юлия Александрова отказываются вступать в «Открытый брак»

Новости кино

Надежда Михалкова и Александр Устюгов отправятся вместе со Смешариками на космическую экскурсию

Актеры предстанут в качестве родителей главных героев в первом игровом фильме о любимых персонажах популярного мультсериала