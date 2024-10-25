«Гусар-2». ТВ-ролик

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Актёр рассказал, как попал к американскому режиссёру
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Дмитрий Суворов
приступил к съемкам сиквела фантастического приключения для всей семьи
Спутник телезрителя
24 октября, 20:00, РЕН ТВ
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Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний
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Новая экранизация сказки Ганса Христиана Андерсена
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Съёмки клипа проходили в столице Аргентины Буэнос-Айресе
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Актеры предстанут в качестве родителей главных героев в первом игровом фильме о любимых персонажах популярного мультсериала
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