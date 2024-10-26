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«Приключения Паддингтона 3» Трейлер №2

трейлер

26 октября 2024
Паддингтон с семьёй отправляются в Перу на поиски тёти Люси

«Музыка времени»
«Залетела в тренды»
«Юрка»
«Преступление и наказание». Отрывок
«Монстры-коммандос». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Денис1977
персоны
Антонио БандерасХью БонневильОливия КолманЭмили МортимерИмелда Стонтон
фильмы
Приключения Паддингтона 3

обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   26.10.2024 - 20:05
И снова этот милый мишка на экранах, с удовольствием посмотрю) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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