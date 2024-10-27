«СуперСанта»

Новости кино
Смотр объявил детскую программу
Спутник телезрителя
26 октября, 23:30, ТВ-3
Новости кино
В Великом Новгороде стартовали съемки остросюжетного детектива
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Схематоз, или как оставить деньги в семье
Обзор сериалов
Новый сериал Юрия Быкова — для тех, кто соскучился по качественной жести
Новости кино
В Москве стартовали съемки продолжения медицинской драмы
Интервью
Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии
Новости кино
В прокат картина выйдет 1 января 2025 года
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