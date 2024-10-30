«Перевозчик душ»

Новости кино
Фильм расскажет об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти
Спутник телезрителя
В ночь с 29 на 30 октября, 00:30, РЕН ТВ
Интервью
Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем
Рецензии на фильмы
Может ли ИИ установить культ личности?
Интервью
Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам
Спутник телезрителя
28 октября, 21:20, viju TV1000
Лайфстайл
Актриса рассказала о неприятной атмосфере на съёмках сериала «Деффчонки»
Обзор сериалов
Сколько людей, столько и мнений
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