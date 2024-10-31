«Первая ведьма. Новые души»

Лайфстайл
Дела давно минувших дней
Новости кино
Фильм расскажет об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти
Лайфстайл
На забег у актёра ушло более четырёх часов
Интервью
Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам
Спутник телезрителя
28 октября, 21:20, viju TV1000
Спутник телезрителя
В ночь с 29 на 30 октября, 00:30, РЕН ТВ
Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
Лайфстайл
Жизнь только начинается
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