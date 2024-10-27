Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Пальцы». ТВ-ролик №3

телеролик

27 октября 2024
Один за всех и все за одного! Но спустя 20 лет всё может измениться... В главных ролях — Павел Кузьмин и Василий Бриченко

«УничтоЖанна». Трейлер №2
«Детектив на кончике пера». ТВ-ролик
«Поймай собаку, если сможешь»
«СуперСанта»
«Питер Пэн: Кошмар в Нетландии». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Sputnik
персоны
Василий БриченкоМарианна ВасильеваАлександр ЗарядинПавел Иванов (V)Павел КузьминМаксим Михалёв
фильмы
Пальцы

обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   27.10.2024 - 18:13
Годы идут, а ничего не меняется. Так и здесь... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Двойная игра
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2023
Заклятие. Реинкарнация отца
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Диплодочек и волшебные миры
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Польша, Чехия, 2024
Лес чудес
приключения, семейное кино, экранизация
Люксембург, Франция, 2024
Что скрывает любовь
мелодрама, триллер
Испания, 2024
Вечная зима
драма
Россия, 2024
Возвращение попугая Кеши
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Время жить
драма, мелодрама
Великобритания, Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram