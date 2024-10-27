«Пальцы». ТВ-ролик №3

Новости кино
В Москве стартовали съемки продолжения медицинской драмы
Интервью
Известный актер — о новом сезоне «Гусара», путешествиях российского кино в прошлое и первом в жизни «фильме для взрослых»
Спутник телезрителя
27 октября, 20:00, Рен-ТВ
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Художественный прогрев
Новости кино
Смотр объявил детскую программу
Интервью
Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии
Новости кино
Сериал о глянце выйдет в онлайн-кинотеатре KION
Интервью
Сценарист сериала «Нинель о внушенной ностальгии по советскому времени, настоящих «совках» и порочной системе звездности
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