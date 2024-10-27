«Пальцы». ТВ-ролик №3

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Интервью

Павел Рассомахин: «Приезд родственников всегда дискомфорт, особенно если родственник — гусар»

Известный актер — о новом сезоне «Гусара», путешествиях российского кино в прошлое и первом в жизни «фильме для взрослых»