«Другой мир: Год волка»

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Продумайте всё до мелочей

«Вселенная найдёт лазейку и сделает не так»: Настасья Самбурская рассказала, как правильно брать аскезу

Телепремьера десятого сезона «Мосгаза» с Мариной Александровой и Андреем Мерзликиным состоится 4 ноября

«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь

Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться

Олег Савостюк: «Кино – это дзен, а ток-шоу – абсолютный хард-рок»

Интервью

Гарик Петросян: «До какой бы высоты ты ни поднялся, падать очень больно»

Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем