«72 часа». Трейлер на английском языке

анонс

Друзей обманули с оплатой на первом же концерте в турне, поэтому они решают ограбить это заведение

29 октября

«Маша и Медведь в кино: Парк чудес»

Вы верите в чудеса? Медведь вот не очень — он ведь уже взрослый. Зато Маша точно знает — они не просто есть, их можно найти вообще повсюду!