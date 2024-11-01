«Бернард: миссия Марс». Трейлер на китайском языке

трейлер

Чтобы добиться всеобщего признания, неудачливый агент медведь по имени Бернард тайно проникает на корабль миссии на Марс

«Первая ведьма. Новые души» «Уроки китайского» «Дух крови». Трейлер на английском языке «Другой мир: Год волка» «Василий». Трейлер №2