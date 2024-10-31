«Дух крови». Трейлер на английском языке

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Спутник телезрителя «Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году 30 октября, 13:10, TV1000 Русское кино

Рецензии на фильмы «Право на лево»: Когда Конников борозды не портит Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина

Интервью Олег Савостюк: «Кино – это дзен, а ток-шоу – абсолютный хард-рок» Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться

Интервью Гарик Петросян: «До какой бы высоты ты ни поднялся, падать очень больно» Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем

Лайфстайл «Вселенная найдёт лазейку и сделает не так»: Настасья Самбурская рассказала, как правильно брать аскезу Продумайте всё до мелочей

Новости кино Сергей Безруков перевоплотится в легендарного адвоката «Плевако» 7 ноября Исторический детектив выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER