«Дух крови». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
30 октября, 13:10, TV1000 Русское кино
Рецензии на фильмы
Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина
Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
Интервью
Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем
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Продумайте всё до мелочей
Новости кино
Премьера сериала «Макрон
» состоится на ТНТ
Новости кино
Исторический детектив выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER
Интервью
Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам
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