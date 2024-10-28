«Мятежники»

Обзор сериалов
Сколько людей, столько и мнений
Лайфстайл
Актриса рассказала о неприятной атмосфере на съёмках сериала «Деффчонки»
Новости кино
В Великом Новгороде стартовали съемки остросюжетного детектива
Новости кино
Смотр объявил детскую программу
Интервью
Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем
Новости кино
Возвращение Рилаккумы, преображение Джона Уика и много фэнтези
Лайфстайл
Певица родила первенца от итальянца Стефано Тиоццо
Интервью
Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии
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