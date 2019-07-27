Новости кино
В прокате с 31 октября.
Ролики фильмов
Французский студент Антон Риваль
приезжает на стажировку в МГУ.
Новости кино
Сценаристами выступят создатели «Черных парусов».
Новости кино
Репортаж со съемочной площадки сериала видеосервиса START с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.
Спутник телезрителя
27 июля, 20:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Актеру досталась роль отца в бродвейской постановке
Лайфстайл
Актриса прошла курс лечения в больнице
Ролики фильмов
История о трёх монахинях, обитающих в изолированном монастыре на побережье.
Главная тема
За что мы любим его фильмы
Ролики фильмов
24-летний студент Джеймс Франко
учится на архитектора, но мечтает покорить Голливуд.
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
27 июля, 01:10, Первый канал
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