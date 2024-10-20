«Линия света». ТВ-ролик

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Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный снимаются в восьмом сезоне сериала «По законам военного времени»

«Помпеи»: Последний из кельтов

Волшебный огонёк: Светлана Иванова, Ирина Старшенбаум и Ян Цапник

Три времени: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков

Прекрасное далекое: «Пришелец» — мистическая драма про секретные материи Урала

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Съёмки клипа проходили в столице Аргентины Буэнос-Айресе

Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний

Сто дней без конфет: «Смотри на меня» - сентиментальное роуд-муви о важности семьи

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Надежда Михалкова и Александр Устюгов отправятся вместе со Смешариками на космическую экскурсию

Актеры предстанут в качестве родителей главных героев в первом игровом фильме о любимых персонажах популярного мультсериала