«Сорок первый». Отрывок

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Интервью Максим Стоянов: «Надо воспитывать в себе внутреннюю культуру» Популярный актер — о глубокой роли в фильме «Пришелец», о мистике творчества и важности рекламы для кино

Новости кино Надежда Михалкова и Александр Устюгов отправятся вместе со Смешариками на космическую экскурсию Актеры предстанут в качестве родителей главных героев в первом игровом фильме о любимых персонажах популярного мультсериала