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Актеры предстанут в качестве родителей главных героев в первом игровом фильме о любимых персонажах популярного мультсериала

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Популярный актер — о глубокой роли в фильме «Пришелец», о мистике творчества и важности рекламы для кино