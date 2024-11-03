«Хаяо Миядзаки и Птица». Трейлер с русскими субтитрами

что почитать?

Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас

Интервью

Олег Савостюк: «Кино – это дзен, а ток-шоу – абсолютный хард-рок»

Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться