Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Хаяо Миядзаки и Птица». Трейлер с русскими субтитрами

трейлер

3 ноября 2024
Семь лет выдающийся японский режиссёр Хаяо Миядзаки работает над главным проектом жизни — самым кассовым фильмом в его карьере «Мальчик и птица»

«Макрон». ТВ-ролик
«Лазарь». Трейлер №2 с английскими субтитрами
«Первый номер». Тизер-сцена
«Баба Яга спасает Новый год»
«Длительные свидания»

видео добавил посетитель Полька

Самое интересное

персоны
Хаяо Миядзаки
фильмы
Хаяо Миядзаки и Птица

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кинокарта

Афиша кино >>

Каникулы
драмеди
Россия, Финляндия, 2023
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, Малайзия, 2022
Отец года
драма, комедия
США, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Бернард: миссия Марс
детский фильм, научная фантастика, приключения
Китай, 2023
Дангал: Слово борца
биография, боевик, драма, спортивный фильм
Индия, 2016
Джипси
Россия, 2024
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?