«Хаяо Миядзаки и Птица». Трейлер с русскими субтитрами

Интервью
Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас
Новости кино
Премьера сериала состоится на ТВЦ 16 ноября
Новости кино
Картина выйдет в прокат 3 июля 2025 года
Новости кино
Новости кино
Компания «НМГ Кинопрокат» выпустит приключенческую комедию на большие экраны 23 января 2025 года
Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
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Премьера сериала «Дайте шоу!»
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