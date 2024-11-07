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«Афина спасает Рождество». Трейлер на английском языке

трейлер

7 ноября 2024
Сэмюэлю, его друзьям, а также его верной собаке Афине предстоит спасти Рождество. В главной роли — Куба Гудинг-младший

«Блиц». Трейлер на английском языке
«Ночной разговор». Трейлер на английском языке
«Академия четвероногих». Трейлер на итальянском языке
«Ники». Трейлер на французском языке
«На мосту»

видео добавил посетитель Полька
персоны
Джозеф БаэнаКуба Гудинг-младшийМарс КэллэхэнГленн ПламмерРичард Портноу
фильмы
Афина спасает Рождество

обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   7.11.2024 - 21:39
Куба-младший частенько снимается в таких комедийных фильмах, ему идёт типаж более раскрепощённого героя, нежели мафиози. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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