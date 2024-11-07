«Афина спасает Рождество». Трейлер на английском языке

Обзор сериалов
Продолжение самого долгоиграющего ретродетектива – теперь без Андрея Смолякова. Или нет?
Новости кино
Образ актера планируют воссоздать с помощью искусственного интеллекта
Новости кино
Подошел к концу второй съемочный блок фильма по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина
Лайфстайл
Актёр вообще не считает возможным полное восстановление от таких потерь
Лайфстайл
Актриса посвятила ей трогательный пост
Спутник телезрителя
4 ноября, 22:00, Россия 1
Интервью
Режиссер фильма «Каникулы» про победы и поражения, отпуск в ноябре и качества хорошего педагога
Интервью
Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино
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