«Афина спасает Рождество». Трейлер на английском языке

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Продолжение самого долгоиграющего ретродетектива – теперь без Андрея Смолякова. Или нет?

«Мосгаз. Дело №10. Метроном»: Как на работе сгорел не только майор Черкасов

В новом проекте про Штирлица хотят снять цифровой аватар Вячеслава Тихонова

Подошел к концу второй съемочный блок фильма по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина

Актёр вообще не считает возможным полное восстановление от таких потерь

«Я не думаю, что я с этим справился»: Хабенский о смерти первой жены

«Повелитель ветра»: Два Федора и Оскар

Режиссер фильма «Каникулы» про победы и поражения, отпуск в ноябре и качества хорошего педагога

Анна Кузнецова: «Кино как чашка Петри, ты просто добавляешь ингредиенты и надеешься, что начнет зарождаться жизнь»

Интервью

Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»

Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино