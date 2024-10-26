«Парни с детьми». Трейлер на английском языке

Интервью
Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам
Интервью
Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем
Новости кино
Романтическая комедия выходит в прокат 21 ноября
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Дела давно минувших дней
Рецензии на спектакли
Одноактный спектакль Льва Додина по самому известному рассказу Чехова
Новости кино
Продолжение ретро-детектива покажет Первый канал
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30 октября, 13:10, TV1000 Русское кино
Новости кино
Исторический детектив выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER
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