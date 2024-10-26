Лайфстайл
Премьера фильма «Федя. Народный футболист»
Спутник телезрителя
30 октября, 13:10, TV1000 Русское кино
Спутник телезрителя
В ночь с 29 на 30 октября, 00:30, РЕН ТВ
Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
Новости кино
Кинотеатральный релиз картины запланирован на 2025 год
Спутник телезрителя
В ночь с 31 октября на 1 ноября, 00:05, ТНТ
Новости кино
Продолжение ретро-детектива покажет Первый канал
Лайфстайл
Жизнь только начинается
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