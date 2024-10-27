«Одержимый». Отрывок

Новости кино
Премьера сериала «Макрон
» состоится на ТНТ
Новости кино
Фильм расскажет об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти
Новости кино
Исторический детектив выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER
Спутник телезрителя
30 октября, 13:10, TV1000 Русское кино
Рецензии на спектакли
Одноактный спектакль Льва Додина по самому известному рассказу Чехова
Интервью
Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем
Новости кино
Романтическая комедия выходит в прокат 21 ноября
Спутник телезрителя
28 октября, 21:20, viju TV1000
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