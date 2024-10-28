«Основано на реальных событиях». Трейлер на английском языке

Интервью
Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем
Интервью
Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам
Спутник телезрителя
28 октября, 21:20, viju TV1000
Спутник телезрителя
В ночь с 29 на 30 октября, 00:30, РЕН ТВ
Рецензии на спектакли
Одноактный спектакль Льва Додина по самому известному рассказу Чехова
Новости кино
Премьера сериала «Макрон
» состоится на ТНТ
Лайфстайл
Дела давно минувших дней
Спутник телезрителя
30 октября, 13:10, TV1000 Русское кино
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