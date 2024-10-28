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Алексей Комашко выйдет на след телефонных мошенников в сериале «ПИН-код»

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко

Интервью

Гарик Петросян: «До какой бы высоты ты ни поднялся, падать очень больно»

Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем