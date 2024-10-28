Новости кино
В Великом Новгороде стартовали съемки остросюжетного детектива
Лайфстайл
Обзор светской хроники
Интервью
Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем
Новости кино
Смотр объявил детскую программу
Лайфстайл
Актриса рассказала о неприятной атмосфере на съёмках сериала «Деффчонки»
Спутник телезрителя
В ночь с 25 на 26 сентября, 00:35, viju TV1000 русское
Фестивальная колонка
Что дороже золота и славы? Большой фестиваль мультфильмов открывается эффектной премьерой
Спутник телезрителя
26 октября, 23:30, ТВ-3
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