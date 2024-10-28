«По барам»

Спутник телезрителя
26 октября, 23:30, ТВ-3
Лайфстайл
Певица родила первенца от итальянца Стефано Тиоццо
Лайфстайл
Решения суда не принимаются во внимание
Интервью
Известный актер — о новом сезоне «Гусара», путешествиях российского кино в прошлое и первом в жизни «фильме для взрослых»
Спутник телезрителя
27 октября, 20:00, Рен-ТВ
Лайфстайл
Актриса год пила антидепрессанты
Новости кино
Смотр объявил детскую программу
Интервью
Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии
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