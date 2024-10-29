«Гений пустого места». ТВ-ролик

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На забег у актёра ушло более четырёх часов
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Продумайте всё до мелочей
Интервью
Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам
Рецензии на спектакли
Одноактный спектакль Льва Додина по самому известному рассказу Чехова
Интервью
Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем
Новости кино
Премьера сериала «Макрон
» состоится на ТНТ
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Романтическая комедия выходит в прокат 21 ноября
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Продолжение ретро-детектива покажет Первый канал
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