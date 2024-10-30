«Право на лево». Отрывок

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Актриса рассказала о неприятной атмосфере на съёмках сериала «Деффчонки»
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Может ли ИИ установить культ личности?
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А также о том, почему она скрывает личность второго мужа
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Фильм расскажет об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти
Интервью
Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем
Лайфстайл
Обзор светской хроники
Спутник телезрителя
27 октября, 20:00, Рен-ТВ
Новости кино
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