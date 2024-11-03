«Макрон». ТВ-ролик

Лайфстайл
Премьера сериала «Дайте шоу!»
Интервью
Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе
Новости кино
Компания «НМГ Кинопрокат» выпустит приключенческую комедию на большие экраны 23 января 2025 года
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В кого переодевались звёзды на Хэллоуин
Спутник телезрителя
В ночь с 31 октября на 1 ноября, 00:05, ТНТ
Рецензии на фильмы
Александр Робак и Юлия Марченко в пронзительной драме о родительском горе
Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
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