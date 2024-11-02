«Первый номер». Тизер-сцена

Спутник телезрителя
30 октября, 13:10, TV1000 Русское кино
Интервью
Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе
Лайфстайл
Актриса отметила 74-летие 28 октября
Новости кино
Кинотеатральный релиз картины запланирован на 2025 год
Лайфстайл
Жизнь только начинается
Рецензии на фильмы
Александр Робак и Юлия Марченко в пронзительной драме о родительском горе
Новости кино
Премьера сериала состоится на ТВЦ 16 ноября
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