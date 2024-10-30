«Заклятие. Реинкарнация отца». Отрывок

Новости кино
Цифровая премьера состоялась 28 октября
Спутник телезрителя
30 октября, 13:10, TV1000 Русское кино
Новости кино
Кинотеатральный релиз картины запланирован на 2025 год
Новости кино
Продолжение ретро-детектива покажет Первый канал
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В ночь с 31 октября на 1 ноября, 00:05, ТНТ
Спутник телезрителя
В ночь с 29 на 30 октября, 00:30, РЕН ТВ
Рецензии на фильмы
Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина
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Премьера фильма «Федя. Народный футболист»
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