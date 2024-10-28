«Смешанный лицей». Трейлер с английскими субтитрами

Интервью
Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе
Лайфстайл
Премьера фильма «Федя. Народный футболист»
Интервью
Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас
Новости кино
Цифровая премьера состоялась 28 октября
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Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина
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Кинотеатральный релиз картины запланирован на 2025 год
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Исторический детектив выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER
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Продолжение ретро-детектива покажет Первый канал
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