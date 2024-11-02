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«Баба Яга спасает Новый год»

трейлер

2 ноября 2024
Людмила Артемьева противостоит злой Снежной Королеве

«Длительные свидания»
«Овчарка». ТВ-ролик
«Хищные земли». Отрывок
«Джипси»
«Комитет». ТВ-ролик №3

видео добавил посетитель Yevgeniya
персоны
Армен АнаникянЛюдмила АртемьеваОлеся ЖелезнякКарен ЗахаровСергей СтёпинГлафира ТархановаЯн Цапник
фильмы
Баба Яга спасает Новый год

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анонс

«Джипси»
«Джипси»
В центре сюжета — цыган Андро, начинающий рэп-исполнитель, который каждый день борется с ярлыками и устоями, навязанными обществом и пытается найти свою свободу

Афиша кино >>

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