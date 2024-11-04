«Шамбала. Конец времён». Трейлер №3

Новости кино
А также «Тетрадь смерти», робокоты и девочки-волшебницы нового поколения
Интервью
Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас
Обзор сериалов
Сколько людей, столько и мнений
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Спутник телезрителя
3 ноября, 19:20, РЕН-ТВ
Лайфстайл
В кого переодевались звёзды на Хэллоуин
Лайфстайл
Премьера фильма «Плевако»
Интервью
Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе
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