«Суперпапочка»

Новости кино
А также «Тетрадь смерти», робокоты и девочки-волшебницы нового поколения
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Премьера фильма «Плевако»
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В кого переодевались звёзды на Хэллоуин
Новости кино
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Композиция получила название «Добро пожаловать в рай»
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Картина выйдет в прокат 3 июля 2025 года
Интервью
Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе
Новости кино
В прокате с 7 ноября
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