«Судьба человека»

что почитать?

Александр Робак и Юлия Марченко в пронзительной драме о родительском горе

«Вечная зима»: Здесь не начинается весна, не продолжается детство

«Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году

Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас

Мария Кравченко: «Все мои истории – про любовь жертвенную, беспрекословную, человечную»

Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина

«Право на лево»: Когда Конников борозды не портит

Телепремьера десятого сезона «Мосгаза» с Мариной Александровой и Андреем Мерзликиным состоится 4 ноября

Интервью

Николай Ларионов: «Когда тебе нужно добиться результата, не всегда получается быть добрым»

Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе