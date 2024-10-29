«Судьба человека»

Рецензии на фильмы
Александр Робак и Юлия Марченко в пронзительной драме о родительском горе
Спутник телезрителя
30 октября, 13:10, TV1000 Русское кино
Интервью
Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас
Рецензии на фильмы
Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина
Новости кино
Продолжение ретро-детектива покажет Первый канал
Интервью
Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе
Лайфстайл
Актриса присоединилась к Александру Лазареву
Новости кино
Кинотеатральный релиз картины запланирован на 2025 год
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